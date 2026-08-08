Об этом в беседе с 24 Каналом отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, объяснив, что стало причиной создания этого союза. Также он подчеркнул, какие возможные последствия может иметь объединение ключевых государств региона.

Против какой страны направлен новый союз на Ближнем Востоке?

Леонов пояснил, что ослабление позиций США на Ближнем Востоке неизбежно привело бы к созданию как минимум параллельных структур безопасности. И Соединенным Штатам придется с ними считаться.

Политолог предположил, где может возникнуть новый оборонный союз: смотрите видео

Ранее уже действовало фактическое соглашение об оборонном союзе между Пакистаном и Саудовской Аравией. Когда Иран начал наносить удары по своим соседям, Пакистан предупредил его, что этого делать не стоит, и направил корабли и военных в Саудовскую Аравию. После этого, как напомнил он, Иран не наносил ударов по территории Саудовской Аравии, а нанес удары по другим соседям.

Соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном – это фактически прообраз суннитского военного союза. Присоединение Турции прогнозировалось, однако сейчас можно говорить, что это объединение прежде всего направлено против Ирана. И, очевидно, оно способно сдержать Иран, а возможно даже разблокировать Ормузский пролив, ведь Иран должен помнить, с какими странами он граничит,

– подчеркнул исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Кроме того, по его мнению, военное сопровождение Пакистана и Турции через Ормузский пролив может решить значительную часть проблем.

Следующим шагом может стать присоединение к этому союзу и других стран Персидского залива. Тогда это уже станет новым костяком структуры безопасности на Ближнем Востоке,

– отметил Александр Леонов.

Он предположил, что вполне возможно, что по аналогичному принципу возникнет новый, параллельный НАТО оборонный союз и на территории Европы.

Отметим, что в Reuters прокомментировали совместное соглашение об обороне Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, которые объединились после обстрелов Ираном нефтеэкспортирующих стран Персидского залива. Этот договор предусматривает, что вооруженное нападение на любое из этих трех государств будет рассматриваться как нападение на все. И именно это соглашение должно усилить коллективное сдерживание против любых агрессивных действий.

В то же время, как пишет издание, в соглашении не указаны обязательства стран и отсутствует ясность относительно того, будут ли эти государства нести определенные обязательства по конкретным военным действиям в целях взаимной защиты.