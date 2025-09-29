Останнім часом Європа перебуває під небаченою досі хвилею гібридних атак з боку Росії. Дональд Туск вважає, що війна вже почалася. І важливо людям на Заході допомогти це усвідомити.

Польський прем'єр наголосив, що Європа стикається з "новим типом" війни. Дональд Туск виступив із серйозним попередженням на відкритті Варшавського безпекового форуму 29 вересня, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Трамп, ймовірно, відмовляється від України, – Туск про нову риторику президента США

Що сказав Туск про російську загрозу Європі?

За словами політика, найголовніше завдання для лідерів думок сьогодні – донести до всієї західної, трансатлантичної спільноти усвідомлення того, що війна почалася.

Ми цього не хотіли, подекуди вона виглядає незвично, це війна іншої форми, проте все ж війна,

– заявив Туск.

Він підкреслив, що поразка Заходу у цій війні матиме наслідки для наступних поколінь у Польщі, у всій Європі, у Сполучених Штатах – скрізь у світі.

Україна переможе в цій війні. Ми збережемо незалежність України, ми врятуємо майбутнє наших поколінь,

– цими словами прем'єр Польщі завершив свій виступ.

Останні новини про гібридні атаки Росії на Європу