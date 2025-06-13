Іранські командувачі загинули у власних будинках, – ЗМІ про зухвалу атаку Ізраїлю
- Ізраїль здійснив атаку на іранських командирів – деякі загинули у власних будинках.
- Іран згодом відповів атакою на Ізраїль, спричинивши пожежу біля будівлі міністерства оборони.
Ізраїль реалізував блискучу операцію проти Ірану вночі 13 червня. Йому вдалося підірвати іранських командирів. Дехто з них загинув просто у власному домі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Як Ізраїль підготував дронову атаку по Ізраїлю
Агенти Моссаду змогли побудувати в Ірані таємну базу для знищення тегеранських систем класу "земля-повітря" та балістичних ракет. Звідти запустили дрони – ця операція вже дістала назву "Павутини" по-українськи.
Таким чином Ізраїль зміг підірвати іранську ППО й атакувати ядерні об'єкти. А ще – вдарити по високопосадовцях. Загинули начальник штабу збройних сил Мохаммад Багері, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі, командувач Повітряно-космічних сил КВІР Амір Алі Хаджизаде та командувач сил надзвичайного командування Хатем-Гулам Алі Рашид.
Було вбито й учених-ядерників.
Іран пообіцяв відповісти – і масовано ударив по Ізраїлю. Повідомляли про пожежу біля будівлі міністерства оборони Ізраїлю. В країні є поранені.