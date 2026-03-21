Іран вдарив балістикою по Араду в Ізраїлі: відомо про велику кількість поранених

21 березня увечері Іран атакував ізраїльське місто Арад. Влада оголосила про надзвичайну ситуацію у зв'язку з великою кількістю постраждалих у цьому місті.

Іранська балістична ракета вразила Арад на півдні Ізраїлю, спричинивши масштабні руйнування. Про це пишуть N12 та The Times of Israel.

Дивіться також "Вони божевільні": розвідка США не вірить у швидкий крах Ірану, – Axios

Які наслідки удару по Араду?

Кількість поранених внаслідок іранського обстрілу щохвилини зростає. Станом на 23:30 йдеться про понад 64 поранених, серед них 7 – у тяжкому стані. Ще 15 осіб перебувають у середньому стані, а 42 – з легкими пораненнями. Всіх 64 постраждалих евакуюють до лікарень за допомогою десятків машин швидкої допомоги, а також вертольотами.

Також зазначається, що під завалами можуть перебувати люди.

Військово-повітряні сили Ізраїлю розслідують, чому не вдалося перехопити іранську ракету, випущену по Араду – це вже другий випадок за дві години після удару по Дімоні. За оцінками ЦАХАЛ, ракети, випущені по Дімоні та Араду і не перехоплені, не нові та раніше вже застосовувалися по Ізраїлю.

Що відомо про іранські удари за 21 березня?