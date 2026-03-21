Іран вдарив балістикою по Араду в Ізраїлі: відомо про велику кількість поранених
- Іран атакував ізраїльське місто Арад балістичною ракетою.
- Постраждала велика кількість людей.
21 березня увечері Іран атакував ізраїльське місто Арад. Влада оголосила про надзвичайну ситуацію у зв'язку з великою кількістю постраждалих у цьому місті.
Іранська балістична ракета вразила Арад на півдні Ізраїлю, спричинивши масштабні руйнування. Про це пишуть N12 та The Times of Israel.
Які наслідки удару по Араду?
Кількість поранених внаслідок іранського обстрілу щохвилини зростає. Станом на 23:30 йдеться про понад 64 поранених, серед них 7 – у тяжкому стані. Ще 15 осіб перебувають у середньому стані, а 42 – з легкими пораненнями. Всіх 64 постраждалих евакуюють до лікарень за допомогою десятків машин швидкої допомоги, а також вертольотами.
Також зазначається, що під завалами можуть перебувати люди.
Військово-повітряні сили Ізраїлю розслідують, чому не вдалося перехопити іранську ракету, випущену по Араду – це вже другий випадок за дві години після удару по Дімоні. За оцінками ЦАХАЛ, ракети, випущені по Дімоні та Араду і не перехоплені, не нові та раніше вже застосовувалися по Ізраїлю.
Що відомо про іранські удари за 21 березня?
Цього ж дня Іран випустив балістичну ракету по Дімоні. Кількість постраждалих там теж перевищила кілька десятків людей. У цьому населеному пункті розташований головний ядерний об'єкт країни. Ворожа ракета вдарила на відстані приблизно 12 кілометрів від нього.
Іранські сили намагалися атакувати базу США та Великої Британії на Дієго-Гарсія, використавши дві балістичні ракети. Снаряди не влучили в ціль, але вони подолали 4000 кілометрів. Це свідчить про те, що ракетні можливості Тегерана більші за ті, які він офіційно озвучував.