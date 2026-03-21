Про це пише Axios з посиланням на джерела серед представників американських розвідувальних служб.

Дивіться також Іран може дотягнутися ракетами до будь-якої країни Європи, окрім однієї, – ЗМІ

Що на це вказує?

Видання, посилаючись на трьох співрозмовників, повідомляє, що у четвер, 19 березня, у Комітеті з розвідки Палати представників США відбулося закрите слухання стосовно поточної ситуації на Близькому Сході.

Під час нього директор ЦРУ Джон Реткліфф і директор Розвідуправління Міноборони генерал Джеймс Адамс заявили про глибоку кризу в Тегерані, але повідомили про відсутність ознак неминучого краху Ірану.

Водночас два джерела повідомили, ліквідація секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані розширило вакуум влади, зазначивши, що його наразі здебільшого заповнює Корпус вартових ісламської революції.

На їхню думку, обрання верховним лідером Ірану сина Хаменеї Моджтаби стало можливим завдяки його тісним зв'язкам з КВІР, який впливає на економіку, політику і безпеку Ірану, а також фактично править країною.

КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони вкрай ідеологічно налаштовані і готові померти і зустрітися віч-на-віч з Хаменеї-старшим,

– вважає арабський посадовець.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, Джон Редкліфф і Джеймс Адамс наголосили, що ще занадто рано говорити про те, чи зможе режим Ірану пережити війну і втрату стількох високопоставлених чиновників.

Своєю чергою Ізраїль, як зауважує видання, продовжує наполягати на тому, що однією з його головних цілей конфлікту проти Ірану є створення основи для зміни чинного режиму, наголошуючи на потребі подальшого тиску.

"Ми вважаємо, що чим сильніше ми будемо посилювати зовнішній тиск на них, тим сильнішим буде внутрішній тиск. Що частіше це відбуватиметься, то вища ймовірність краху режиму", – додав ізраїльський чиновник.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?