Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди представителей американских разведывательных служб.

Смотрите также Иран может дотянуться ракетами до любой страны Европы, кроме одной, – СМИ

Что на это указывает?

Издание, ссылаясь на трех собеседников, сообщает, что в четверг, 19 марта, в Комитете по разведке Палаты представителей США состоялось закрытое слушание относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Во время него директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор Разведуправления Минобороны генерал Джеймс Адамс заявили о глубоком кризисе в Тегеране, но сообщили об отсутствии признаков неизбежного краха Ирана.

В то же время два источника сообщили, ликвидация секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани расширило вакуум власти, отметив, что его сейчас в основном заполняет Корпус стражей исламской революции.

По их мнению, избрание верховным лидером Ирана сына Хаменеи Моджтабы стало возможным благодаря его тесным связям с КСИР, который влияет на экономику, политику и безопасность Ирана, а также фактически правит страной.

КСИР захватывает Иран, и они сумасшедшие. Они крайне идеологически настроены и готовы умереть и встретиться лицом к лицу с Хаменеи-старшим,

– считает арабский чиновник.

Также, согласно обнародованной информации, Джон Рэдклифф и Джеймс Адамс отметили, что еще слишком рано говорить о том, сможет ли режим Ирана пережить войну и потерю стольких высокопоставленных чиновников.

В свою очередь Израиль, как отмечает издание, продолжает настаивать на том, что одной из его главных целей конфликта против Ирана является создание основы для изменения действующего режима, подчеркивая необходимость дальнейшего давления.

"Мы считаем, что чем сильнее мы будем усиливать внешнее давление на них, тем сильнее будет внутреннее давление. Чем чаще это будет происходить, тем выше вероятность краха режима", – добавил израильский чиновник.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?