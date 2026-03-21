Иранская баллистическая ракета поразила Арад на юге Израиля, вызвав масштабные разрушения. Об этом пишут N12 и The Times of Israel.
Какие последствия удара по Араду?
Количество раненых в результате иранского обстрела ежеминутно растет. По состоянию на 23:30 речь идет о более 64 раненых, среди них 7 – в тяжелом состоянии. Еще 15 человек находятся в среднем состоянии, а 42 – с легкими ранениями. Всех 64 пострадавших эвакуируют в больницы с помощью десятков машин скорой помощи, а также вертолетами.
Также отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Военно-воздушные силы Израиля расследуют, почему не удалось перехватить иранскую ракету, выпущенную по Араду – это уже второй случай за два часа после удара по Димони. По оценкам ЦАХАЛ, ракеты, выпущенные по Димони и Араду и не перехваченные, не новые и ранее уже применялись по Израилю.
Что известно об иранских ударах за 21 марта?
В этот же день Иран выпустил баллистическую ракету по Димоне. Количество пострадавших там тоже превысило несколько десятков человек. В этом населенном пункте расположен главный ядерный объект страны. Вражеская ракета ударила на расстоянии примерно 12 километров от него.
Иранские силы пытались атаковать базу США и Великобритании на Диего-Гарсия, использовав две баллистические ракеты. Снаряды не попали в цель, но они преодолели 4000 километров. Это свидетельствует о том, что ракетные возможности Тегерана больше тех, которые он официально озвучивал.