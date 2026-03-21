Иранская баллистическая ракета поразила Арад на юге Израиля, вызвав масштабные разрушения. Об этом пишут N12 и The Times of Israel.

Смотрите также "Они сумасшедшие": разведка США не верит в скорый крах Ирана, – Axios

Какие последствия удара по Араду?

Количество раненых в результате иранского обстрела ежеминутно растет. По состоянию на 23:30 речь идет о более 64 раненых, среди них 7 – в тяжелом состоянии. Еще 15 человек находятся в среднем состоянии, а 42 – с легкими ранениями. Всех 64 пострадавших эвакуируют в больницы с помощью десятков машин скорой помощи, а также вертолетами.

Также отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Военно-воздушные силы Израиля расследуют, почему не удалось перехватить иранскую ракету, выпущенную по Араду – это уже второй случай за два часа после удара по Димони. По оценкам ЦАХАЛ, ракеты, выпущенные по Димони и Араду и не перехваченные, не новые и ранее уже применялись по Израилю.

Что известно об иранских ударах за 21 марта?