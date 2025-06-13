Ізраїль вдарив по ракетному заводу в місті Шираз, – ЗМІ
- Ізраїль вдарив по ракетному заводу в місті Шираз.
- Іранські ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі в Ширазі.
13 червня Ізраїль здійснив серію авіаударів по Ірану. Ціллю атаки стали військові об'єкти, зокрема ядерна інфраструктура.
Як повідомляють ЗМІ, ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по великому об'єкту з виробництва та зберігання балістичних ракет у Ширазі, передає 24 Канал.
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Шираз під ударом
Шираз – велике місто на південному заході Ірану, столиця провінції Фарс.
Іранські ЗМІ публікують відео диму і повідомляють про звуки вибухів у місті. Також там спостерігаються сильні пожежі після авіаударів Ізраїлю "по ядерних об'єктах та ракетних база".
Над Ширазом піднявся густий чорний дим.
Хмара диму над Ширазом: дивіться відео
Шираз у вогні: дивіться відео
Де Шираз на карті
До слова, вдень в Ірані пролунали нові вибухи. Зазначається, що під атакою перебував аеропорт Тебріз, який розташований на північному заході країни. Вибухи можуть бути пов'язані з ядерним об'єктом біля Тебрізу.