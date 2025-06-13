Моссад провів серію таємних диверсій по всьому Ірану, – Axios

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану під назвою "Нація Левів". Беньямін Нетаньягу заявив, що її мета – вивести з ладу ядерну інфраструктуру, заводи з виробництва балістичних ракет та військовий потенціал ворожої країни.

Іранські ЗМІ підтверджують загибель командувача КВІР Хоссейна Саламі, а також 2 фізиків-ядерників унаслідок удару Ізраїлю по Тегерану, передає 24 Канал.

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Тель-Авів провів низку диверсій в Ірані

Репортер Axios Барак Равід у соцмережі "Х" із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника повідомив про таємну операцію Моссаду.

Зазначається, що поряд з масштабними авіаударами ВПС Ізраїлю, Моссад провів низку таємних диверсій у глибокому тилу Ірану. Ці операції були спрямовані на ураження стратегічних ракетних об'єктів Ірану та його систем протиповітряної оборони.

Станом на 06:30 начальник відділу атомної енергетики Ірану заявив, що один з найважливіших ядерних обʼєктів Ірану, а саме реактор в Натанзі, був зруйнований внаслідок ударів Ізраїлю

Тим часом, за даними іранських ЗМІ, в Ірані почалась нова хвиля ударів.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно.