Українські дрони, створені непомітно, гучно переписують карту війни, – Euronews

Українські далекобійні безпілотники, створені в невеликих майстернях по всій країні, нині здатні здолати до тисячі кілометрів втражають стратегічні цілі в глибині Росії. Атаки по НПЗ та логістичних центрах послаблюють російську економіку та демонструють новий рівень українських технологій.

Далекобійні удари українських дронів вглиб російської території стали ключовим інструментом у виснаженні російської військової інфраструктури та завдали відчутної шкоди енергетичній галузі країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

Коли відбувся переломний момент у "далекобійній війні"?

Українські далекобійні дрони, які виготовляються у секретних місцях по всій території країни, нині долають більші відстані, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.

Ціллю українських ударів стали найвразливіші точки російської інфраструктури – російські нафтопереробні заводи, паливні склади та військові логістичні центри. Літо 2025 року стало переломним: атаки значно посилилися, протиповітряна оборона Москви послабилась, Росія відчула дефіцит пального, а світ побачив, що "серце ворога" не є недосяжним.

Аналітики стверджують, що донині вплив українських далекобійних ударів по території Росії, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, залишається відчутним і досить серйозним. Українські дрони все частіше вражають російські нафтопереробні заводи.

За даними американського аналітичного центру Carnegie Endowment, від початку української кампанії було атаковано 16 великих підприємств – а це майже 40% від усієї нафтопереробної потужності Росії. Втім, більшість заводів відновили свою роботу вже за кілька тижнів. Експерти пояснюють, що реальний ефект атак був значно меншим ніж очікувалось, адже країна мала запасні потужності та великі запаси пального.

Та все ж удари вглиб території Росії стали важливою перевагою України саме зараз, коли США та Європа посилюють санкції проти російської енергетики. Водночас прохання Києва надати ракети далекої дії Tomahawk досі залишається без відповіді.

Що відомо про реальні наслідки українських далекобійних ударів?

Президент України Володимир Зеленськиий заявив, що нові можливості України у здійсненні далекобійних ударів уже приносять конкретні результати – російська економіка відчуває наслідки, а Кремль змушений купувати пальне за кордоном і скорочувати власний експорт.

Ми вважаємо, що вони втратили до 20% поставок бензину – безпосередньо в результаті наших ударів,

– сказав Зеленський.

За словами командира, відомого під позивним "Фідель", який здійснює запуски українських далекобійних дронів, безпілотники постійно вдосконалюються. Якщо раніше вони долали близько 500 кілометрів, то тепер відстань збільшується до 1000 кілометрів. Успіх операцій залежить від трьох складових: техніки, команди та ретельного планування. "Фідель" додав, що для нього та його підрозділу ця робота є "святою місією".

Яку зброю використовує Україна для далекобійних ударів?

Більшість українських дронів нині створюється безпосередньо в Україні. Один із найвідоміших – Ан-196 "Лютий", основний апарат для нічних атак. Це досить невеликий безпілотник заввишки приблизно по пояс, із довгастим корпусом, заднім гвинтом та впізнаваним трикутним хвостом.



Український БпЛА Ан-196 "Лютий" / Фото: building-tech.org

Він виглядає дуже простим і непоказним, але саме це його головна перевага. "Лютий" можна легко приховати, швидко налаштувати та оптимізувати для проходження контрольованого повітряного простору. Сама його назва "Лютий" є символом стійкості та технічної винахідливості України.

За останній рік дальність польоту нових моделей зросла вдвічі. Тепер українські дрони здатні вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів, що кардинально змінило географію війни. Ще рік тому, дрони досягали лише прикордонних регіонів Росії, а нині – успішно атакують об'єкти глибоко всередині країни.

Попри постійні вдосконалення, собівартість залишилась низькою – близько 55 тисяч доларів за апарат. Це дешева, але дуже ефективна відповідь на дорогі системи російської ППО.

Як змінилась географія цієї війни?

За словами Адріано Босоні, директора з аналізу RANE, стратегічна логіка полягає у виснаженні логістики. Українці змушують Росію перенаправляти постачання та розгортати ППО в ширшому районі. Київ прагне послабити здатність Москви підтримувати масштабні операції.

Ми бачимо, що Україна стає дедалі кращою у боротьбі з війною всередині Росії. Протягом більшої частини війни Росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія безпечна. Тепер це не так,

– зазначає Босоні.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, повторні атаки українських дронів вглиб території країни-агресорки знизили потужності Росії з перероблювання нафти приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Внаслідок цього в країні виник дефіцит пального, скоротився експорт дизельного та авіаційного палива, хоча загальний світовий видобуток й ціни на нафту залишаються стабільними.

Київ нині може самостійно запускати безпілотники по території Росії, без погодження із Заходом. Ця незалежність з'явилась ще до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії – союзники посилили тиск лише після того, як Україна протягом кількох місяців завдавала ударів по російських НПЗ.

За словами "Фіделя", дійсно досягають цілей менше ніж 30% запущених дронів, тому ретельне планування і точні розрахунки мають вирішальне значення.

