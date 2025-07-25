В МЗС Польщі просили США надати Україні Patriot і ракети, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дзвонив до представника президента США Кіта Келлога з проханням надати Україні системи ППО. Це сталося після того, як російська ракета зачепила польське консульство в Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Про що говорили Сікорський та Келлог після російського обстрілу Києва?

Обстріл Києва, який відбувся 4 липня, змусив Польщу втрутитися в постачання зброї для України від США. Радослав Сікорський телефонував Кіту Келлогу з проханням відновити постачання зброї для України після раптового призупинення допомоги.

"Путін знущається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну,

– сказав глава польського МЗС.

Генерал Келлог був здивований від інформації про удар по консульському відділу посольства Польщі та зауважив, що це може стати причиною ескалації війни, а тому необхідно допомогти.

Передача цієї інформації Дональду Трампу дещо змінила його позицію щодо України. Тоді ж американський президент ухвалив рішення про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України. Відповідний наказ він передав Пентагону.

Так вже цього тижня Україна, ймовірно, отримала одну систему та ракети до неї, які були придбані в межах угоди США та Німеччини для захисту української інфраструктури.