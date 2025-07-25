В МЗС Польщі просили США надати Україні Patriot і ракети, – ЗМІ
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до представника президента США Кіта Келлога з проханням надати Україні системи ППО Patriot після обстрілу Києва російською ракетою.
- Генерал Келлог зазначив, що удар по консульському відділу посольства Польщі може спричинити ескалацію війни, тому необхідно допомогти Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дзвонив до представника президента США Кіта Келлога з проханням надати Україні системи ППО. Це сталося після того, як російська ракета зачепила польське консульство в Києві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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Про що говорили Сікорський та Келлог після російського обстрілу Києва?
Обстріл Києва, який відбувся 4 липня, змусив Польщу втрутитися в постачання зброї для України від США. Радослав Сікорський телефонував Кіту Келлогу з проханням відновити постачання зброї для України після раптового призупинення допомоги.
"Путін знущається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну,
– сказав глава польського МЗС.
Генерал Келлог був здивований від інформації про удар по консульському відділу посольства Польщі та зауважив, що це може стати причиною ескалації війни, а тому необхідно допомогти.
Передача цієї інформації Дональду Трампу дещо змінила його позицію щодо України. Тоді ж американський президент ухвалив рішення про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України. Відповідний наказ він передав Пентагону.
Так вже цього тижня Україна, ймовірно, отримала одну систему та ракети до неї, які були придбані в межах угоди США та Німеччини для захисту української інфраструктури.