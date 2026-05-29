У Румунії депутати вимагають відставки міністра оборони після удару БпЛА

У Сенаті Румунії соціал-демократи вимагають "негайної та остаточної" відставки міністра оборони Раду Міруце. Влада невдоволена діями виконувача обов'язків на тлі влучання російського "Шахеда" у місті Галац.

Про це пише Digi24.

У чому звинувачують міністра?

Фракція Соціал-демократичної партії у румунському Сенаті засудила інцидент з російським дроном у місті Галац. За їхніми словами, влучання БпЛА показало, що відбувається, коли "безвідповідальність вища за безпеку громадян".

Депутати зазначили, що дрони не вперше порушують повітряний простір іноземних країн, в тому числі НАТО. Та вони вважають, що Польща та Естонія краще адаптувались до можливої загрози, ніж Румунія.

Вимагаємо негайно відставки Раду Міруце з посади, з якої його і так звільнили, тому що оборона країни і безпека громадян – не гра для аматорів,

– наголосили у фракції.

Нагадаємо, вночі 29 травня під час російської атаки на Україну щонайменше один з дронів залетів до Румунії. Він влучив у 10-й поверх житлового будинку міста Галац. Від удару там виникла пожежа, а двох постраждалих госпіталізували.

Попередньо встановлено, що БпЛА був російською "Геранью-2", фактично аналог "Шахеда". Згодом у іншому районі, у повіті Марамуреш, виявили ще один великий дрон без бойової частини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна готова підтримати Румунію будь-яким чином. Крім того, він сподівається, що новий європейський пакет санкції проти Росії буде максимально жорстким.