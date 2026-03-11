США все ж винні в ударі по школі для дівчат в Ірані: хто фатально помилився

У перший день війни США проти Ірану, 28 лютого, був удар по школі в місті Мінаб. Розслідування ще триває, але для Америки його попередні результати невтішні.

Ідеться про те, що США відповідальні за цю атаку. Про це повідомляє The New York Times.

Дивіться також Битимуть не тільки по нафті, але й по Google: Іран вибухнув новими погрозами

Чому США винні в ударі по іранській школі?

Про цей обстріл спершу були суперечливі відомості. Та тепер є дані розслідування, і досить чіткі.

За словами американських чиновників та інших осіб, знайомих з попередніми висновками, розслідування встановило, що Сполучені Штати несуть відповідальність за смертельний ракетний удар "Томагавк" по іранській початковій школі. Удар 28 лютого по будівлі початкової школи Шаджара Таєбех став результатом помилки американських військових у націлюванні, які завдавали ударів по сусідній іранській базі, частиною якої раніше була шкільна будівля,

– пишуть у ЗМІ.

Судячи з усього, розвідувальне управління Міністерства оборони США надало застарілі дані. А офіцери Центрального командування США створили координати цілі для удару, спираючись на них.

Це попередні висновки. Поки що немає відповіді, чому застарілу інформацію не перевірили двічі. Наприклад, чому не вдалися до даних Національного агентства геопросторової розвідки для оновлення та перевірки цілі.

"Удар по школі, повній дітей, безсумнівно, стане однією з найбільш руйнівних військових помилок останніх десятиліть. Іранські чиновники заявили, що кількість загиблих склала щонайменше 175 осіб, більшість з яких – діти", – акцентували The New York Times.

Зверніть увагу! Деякі джерела пишуть про 180 загиблих.

Медійники досить різко заявили, що цей інцидент уже кинув тінь на військову операцію США в Ірані. А "помилка не здивувала ні нинішніх, ні колишніх чиновників".

Ба більше, Трамп і його команда намагалися уникнути відповідальності за удар, переклавши її на Іран.

Школа в місті Мінаб розташована на тому ж кварталі, що й будівлі, які використовує військово-морська база Корпусу вартових Ісламської революції. Місце, де розташована школа, спочатку було частиною бази. Та не пізніше 2016 року все змінилося.

Супутникові знімки, які оглянула газета The Times, показали, що сторожові вежі, які колись стояли біля будівлі, були знесені, до школи відкрито три громадські входи, землю розчистили, а ігрові майданчики, включаючи спортивний майданчик, пофарбували на асфальт, а стіни пофарбували в синій та рожевий кольори,

– вказано в статті.

Розслідування схиляється до того, що це була людська помилка, а не штучний інтелект.

Що кажуть у США про удар по школі в Ірані?