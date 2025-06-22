"США не воюють з Іраном": Джей Ді Венс сказав, хто ухвалюватиме рішення про ліквідацію Хаменеї

22 червня США атакували іранські ядерні об'єкти. Попри це, у Вашингтоні запевняють, що воюють не з Іраном, а лише з його ядерною програмою.

Про це в програмі NBC News "Meet the Press" сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс. "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою", – сказав політик, передає 24 Канал.

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Вбивати чи ні – вирішувати Ірану

Венс відмовився підтвердити, що іранські ядерні об’єкти були повністю знищені. Натомість він заявив, що вважає, що США "суттєво затримали" здатність Ірану створити ядерну зброю.

Нагадаємо, що Дональд Трамп раніше повідомив, що ядерні об'єкти Ірану були "повністю і тотально знищені". Водночас член іранського парламенту заявив, що об'єкт Фордо не зазнав серйозних пошкоджень.

Крім того, віцепрезидент прокоментував наміри США щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Джей Ді Венс підкреслив, що вбивати аятолу чи ні – вирішувати Ізраїлю. Вашингтон, за його словами, чітко висловився проти зміни режиму в Ірані.

Венс зауважив, що США не мають бажання затягувати конфлікт з Тегераном. Спершу вони хочуть зупинити його ядерну програму, а потім поговорити з іранцями про довгострокове врегулювання.