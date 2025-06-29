Іран просить ООН визнати Ізраїль та США агресорами у 12-денній війні, – The Guardian

Іран закликає ООН офіційно визнати Ізраїль та США агресорами у нещодавній 12-денній війні. Тегеран подав офіційного листа 29 червня.

Ізраїль та США поки не надали свою реакцію на це звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США агресорами

Іран закликає Організацію Об’єднаних Націй офіційно покласти провину за нещодавню 12-денну ескалацію на Ізраїль та Сполучені Штати, визнавши їх агресорами. Відповідний лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша надіслав міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі 29 червня.

Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим та Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнати їхню подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсації та репарацій,

– написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі до генерального секретаря ООН.

Ізраїль та США поки не коментували вимоги Тегерана.

Ізраїль ініціював удари по об’єктах ядерної інфраструктури, військових базах і ключових науковцях 13 червня. Міністерство охорони здоров’я Ірану заявляє, що внаслідок повітряних атак загинули щонайменше 627 людей, значна частина з них – цивільні.

Сполучені Штати ж завдали ударів по трьох важливих ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, не забравши жодного життя. Іран відповів на це, запустивши ракети по американській військовій базі в Катарі. За даними США, жертв у результаті цього удару не було, база взагалі була фактично пуста.

Згідно з ізраїльськими офіційними даними, від обстрілів з боку Ірану у відповідь загинули 28 осіб.