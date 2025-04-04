Екстремально ефективні, – у НАТО прокоментували далекобійні удари Сил оборони по Росії

Україна завдає далекобійних ударів по території Росії, використовуючи західні ракети. У НАТО вважають, що такі дії є "екстремально ефективними".

Таку заяву зробив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі на слуханнях у комітеті Сенату США зі збройних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на C-SPAN.

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Що кажуть в НАТО про удари по Росії

За словами Каволі, удари далекобійними західними ракетами по Росії були "екстремально ефективними".

Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили з її допомогою,

– додає головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

Він зазначає, що передача Україні систем Patriot є системою успіху, адже наразі українці активно їх використовують. Каволі зізнається, що на початку трохи сумнівався щодо цього, оскільки Patriot є складною системою й українських військових потрібно було довго тренувати, щоб вони могли нею користуватися.

Втім, визнає, що українці довірили системи "своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду". А також додає, що зараз НАТО навчилося деяких їхніх методів роботи.

Нагадаємо, що США дозволили застосовувати американську далекобійну зброю по Росії лише в листопаді минулого року. Такі дії з боку Сполучених Штатів допомогли Україні завдати більших збитків країні-агресорці.