Дональд Трамп заявив, що між США та Європою вдалося досягти торговельної угоди. Згідно з домовленостями, на більшість товарів з ЄС зменшиться мито, крім цього Євросоюз купуватиме енергоносії з Америки.

Варто розуміти, що зараз мовиться про рамкову угоду. Про це 24 Каналу розповів історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний, зауваживши, що її треба аналізувати за кожною торговою одиницею.

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Які "підводні камені" має угода

Якщо говоримо про автомобілі, літакобудування, фармацевтику – все це вигідні для ЄС позиції в угоді. Проте так важко сказати про аграрний сектор чи металургійний.

Варто згадати про військово-промисловий комплекс. Наприклад, у Франції він досить серйозний. Там пам'ятають, як США уже не виконали своїх зобов'язань щодо підводних човнів. Тому Еммануель Макрон часто повторює, що американці не можуть забезпечити всіх зброєю. Дональд Трамп висловлює протилежну думку.

Треба розуміти, що Урсула фон дер Ляєн пройшла по лезу ножа цієї угоди. Насправді у ній є дуже багато компенсаторів, бо можна говорити про Швецію, якій нібито нічого не дісталося, але всі знають, що Швеція – один з лідерів експорту мікросхем до США,

– підкреслив дипломат.

У цій ситуації дуже важливо, щоб європейські внутрішні компенсатори вдалося відрегулювати. Мовиться про те, хто з країн отримав переваги, а хто мінуси. Одразу після укладання угоди посли ЄС почали над цим працювати.

"Ця угода – це перебалансування. Ніяких унікальних рішень і кроків. Америка справді доотримає певні кошти, але не 2 трильйони, як про це пишуть. Мовиться про погашення боргу приблизно на 750 – 800 мільярдів. Не більше", – наголосив Роман Безсмертний.

Якщо законодавство США не зміниться, то ніяких інвестицій у таких сумах не буде. Ба більше, якщо збережеться така сама політика щодо енергетичного сектору, то закупівель на 600 мільярдів також не буде. Адже, наприклад, французьке чи канадське паливо для атомних станцій дешевше, ніж американське.

Керівництво ЄС не змушуватиме лідерів країн купувати у США. Мовиться про ринкову, а не адміністративну економіку, тому американцям треба постаратися, щоб до них прийшли інвестиції від європейців,

– підсумував дипломат.

До того ж можуть бути проблеми у сфері охорони здоров'я. Адже це сфера у США має багато недосконалостей на відміну від Європи.

Зауважимо, у Франції угоду між ЄС і США назвали "чорним днем" для Європи. Так само відреагували у Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц попередив про значні збитки через нові тарифи.