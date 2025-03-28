Трамп в угоді про копалини вимагає від України відшкодувати усю допомогу з відсотками, – ЗМІ

Нещодавно президент Зеленський повідомив, що США запропонували нову угоду щодо корисних копалин. Як з'ясували ЗМІ, адміністрація Трампа хоче від України повного відшкодування допомоги, наданої Вашингтоном з початку повномасштабного вторгнення.

Йдеться про бюджетну, військову та гуманітарну допомоги, надані з початком війни у 2022 році. Про це пише "ЄвроПравда", яка має у розпорядженні текст нової угоди, передає 24 Канал.

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Які нові вимоги Трампа до України

Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється у 123 мільярди доларів, за даними Інституту Кіля. Вона має статус початкового внеску в Американсько-український інвестиційний фонд реконструкції та розвитку.

Передбачається, що Україна має конвертувати доходи Фонду у долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій.

Джерелами доходу Фонду стануть:

50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;

50% доходів від інфраструктурних об'єктів;

Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.

Угода також зобов'язує Україну погашати "борг" перед США у строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%.

Раніше Київ наголошував, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг.