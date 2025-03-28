Трамп в угоді про копалини вимагає від України відшкодувати усю допомогу з відсотками, – ЗМІ
- Адміністрація Трампа вимагає від України повернення допомоги США в розмірі 123 мільярди доларів.
- Раніше Київ заявляв, що безповоротна допомога США не повинна перетворюватися на борг.
Нещодавно президент Зеленський повідомив, що США запропонували нову угоду щодо корисних копалин. Як з'ясували ЗМІ, адміністрація Трампа хоче від України повного відшкодування допомоги, наданої Вашингтоном з початку повномасштабного вторгнення.
Йдеться про бюджетну, військову та гуманітарну допомоги, надані з початком війни у 2022 році. Про це пише "ЄвроПравда", яка має у розпорядженні текст нової угоди, передає 24 Канал.
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Які нові вимоги Трампа до України
Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється у 123 мільярди доларів, за даними Інституту Кіля. Вона має статус початкового внеску в Американсько-український інвестиційний фонд реконструкції та розвитку.
Передбачається, що Україна має конвертувати доходи Фонду у долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій.
Джерелами доходу Фонду стануть:
- 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;
- 50% доходів від інфраструктурних об'єктів;
Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.
Угода також зобов'язує Україну погашати "борг" перед США у строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%.
Раніше Київ наголошував, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг.