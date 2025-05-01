Це чіткий сигнал Росії, – США після підписання угоди про копалини вразили заявою

Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. У Вашингтоні висловили оптимізм з цього приводу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США.

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Як у США реагують на угоду про копалини

Так, міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що завдяки зусиллям Дональда Трампа, спрямованим на забезпечення сталого миру, було досягнуто домовленості про створення Інвестиційного фонду реконструкції в межах історичної угоди про економічне партнерство між США та Україною.

Американський посадовець наголосив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни".

Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі,

– йдеться в заяві.

Бессент додав, що президент Трамп бачив у цьому партнерстві можливість продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.

І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено здобувати вигоду від реконструкції України,

– наголосив міністр фінансів.

У Вашингтоні вказали, що як США, так і уряд України з нетерпінням чекають на швидке впровадження "цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народів".

Зауважимо, віцепрем'єрка Юлія Свириденко навела ключові положення угоди про копалини. Вона наголосила, що повна власність над копалинами належить Україні, Фондом управлятимуть Київ та Вашингтон порівну, а у документі немає жодних згадок про "борг" нашої країни.