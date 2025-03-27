США наполягають на розширеній новій угоді щодо мінералів та енергії, – FT

Вашингтон розширив список природних ресурсів, які Україна має передати під контроль США, не надаючи при цьому жодних гарантій безпеки. До нової угоди можуть увійти не лише рідкісноземельні метали й мінерали, а й енергетичні активи.

Українські чиновники вбачають в цьому загрозу національній безпеці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що передбачає оновлена угода про копалини

Нова пропозиція США щодо угоди про корисні копалини викликає занепокоєння, адже може послабити суверенітет країни, спричинити виведення прибутків за кордон і посилити залежність України від США, вважають у владі.

Адміністрація Дональда Трампа пропонує замінити попередню угоду про спільний видобуток мінеральних ресурсів, яку Київ і Вашингтон погодили минулого місяця. Нова охоплюватиме всі мінеральні ресурси, включаючи нафту і газ, на всій території України та дозволить державним структурам брати участь у видобутку, пише видання.

Водночас Суспільне, посилаючись на джерела, повідомляє, що Україна працює над новим проєктом угоди зі США щодо рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Українські юристи й урядовці зазначають, що документ у нинішньому вигляді є "кроком назад" порівняно з раніше узгодженими домовленостями.

У цьому драфті американська сторона зробила кілька кроків назад у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше,

– сказало джерело Суспільного.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що отримав від українських урядовців проєкт угоди, датований 23 березня. Документ, переданий американською стороною, передбачає доступ США до всіх копалин на території України, включно з поточними й майбутніми розробками.

Железняк наголосив, що цей варіант не є остаточним і сподівається, що українська сторона доб'ється суттєвих змін.

25 березня Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, яка не включає питання атомних електростанцій.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову угоду щодо копалин, яка має потенційно небезпечні умови для України, включаючи видобуток всіх копалин та контроль над портовою інфраструктурою. Угода передбачає, що військова допомога США вважається боргом, а США можуть отримувати прибуток від видобутку, причому роялті з Фонду йдуть першими до США.