Щоб обговорити угоду про надра: Бессент заявив, що делегація з України невдовзі прибуде до США

Українська делегація вирушить до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо корисних копалин.

Про це заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg, інформує 24 Канал.

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Угода із США про корисні копалини

Як сказав міністр фінансів США, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова".

Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу,

– додав він.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявляв, що в угоді про корисні копалини між Україною та США не йдеться про вступ до НАТО.

Про це він сказав на спільній пресконференції із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка прибула до Києва 1 квітня.