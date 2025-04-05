Росіянам не сподобалась угода з Україною щодо корисних копалин, — Бессент

Міністр фінансів США заявив, що росіянам не сподобалася угода про корисні копалини між США та Україною. Удар по Києву за 4 години до його приїзду чітко це продемонстрував.

Він зазначив, що сам захотів приїхати до Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бессента Такеру Карлсону.

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Бессент розповів про важливість ресурсної угоди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росії не сподобалася угода про корисні копалини між Україною та США.

Він додав, що російські війська бомбили Київ за 4 години до його приїзду. Йому казали, що Зеленський може зустрітися з ним у Відні, він буде на Мюнхенській конференції, але Бессент захотів спеціально поїхати до Києва.

Бессент підкреслив, що угода символізує те, що США не покинуть Україну, це сигнал Росії.

Економічна угода, як він каже, є частиною мирного плану президента Трампа. Вона має на меті зміцнити партнерство між США та Україною та продемонструвати американському суспільству, що США мають економічну зацікавленість у підтримці України, а не просто надають "величезні гранти".