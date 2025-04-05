Росіянам не сподобалась угода з Україною щодо корисних копалин, — Бессент
- Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росії не сподобалася угода про корисні копалини між Україною та США.
- Бессент підкреслив, що угода символізує підтримку США для України та є частиною мирного плану президента Трампа.
- Російські війська обстріляли Київ за 4 години до приїзду Бессента, що демонструє невдоволення Росії цією угодою.
- Угода має на меті зміцнити партнерство між США та Україною, демонструючи економічну зацікавленість США у підтримці України.
Міністр фінансів США заявив, що росіянам не сподобалася угода про корисні копалини між США та Україною. Удар по Києву за 4 години до його приїзду чітко це продемонстрував.
Він зазначив, що сам захотів приїхати до Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бессента Такеру Карлсону.
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Бессент розповів про важливість ресурсної угоди
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росії не сподобалася угода про корисні копалини між Україною та США.
Він додав, що російські війська бомбили Київ за 4 години до його приїзду. Йому казали, що Зеленський може зустрітися з ним у Відні, він буде на Мюнхенській конференції, але Бессент захотів спеціально поїхати до Києва.
Бессент підкреслив, що угода символізує те, що США не покинуть Україну, це сигнал Росії.
Економічна угода, як він каже, є частиною мирного плану президента Трампа. Вона має на меті зміцнити партнерство між США та Україною та продемонструвати американському суспільству, що США мають економічну зацікавленість у підтримці України, а не просто надають "величезні гранти".