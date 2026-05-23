Угода з Іраном майже узгоджена, – Трамп

Відповідно до неї, Ормузьку протоку можуть скоро відкрити. Але фінального рішення поки немає.

Про це йдеться в дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

Про що угода між США й Іраном?

За словами Трампа, він в Овальному кабінеті поговорив із низкою світових лідерів.

Тобто із президентом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом, Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахаяном з Об’єднаних Арабських Еміратів, еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані, прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом бін Джасімом бін Джабером Аль Тані та міністром Катару Алі аль-Таваді, фельдмаршалом Саїдом Асімом Муніром Ахмедом Шахом з Пакистану, президентом Реджепом Таїпом Ердоганом з Туреччини, президентом Абдель Фаттахом Ель-Сісі з Єгипту, королем Абдуллою II з Йорданії та королем Хамадом бін Іса Аль-Халіфою з Бахрейну щодо Ісламської Республіки Іран.

Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище. Окремо я мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яка також пройшла дуже добре. Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку,

– написав Трамп.