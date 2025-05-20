Угорщина починає вихід з Міжнародного кримінального суду: парламент ухвалив законопроєкт

У вівторок, 20 травня, парламент Угорщини проголосував за початок процедури виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який уряд Орбана назвав "політичним".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Угорські законодавці схвалили законопроєкт про вихід з МКС

Уряд Орбана оголосив про цей крок 3 квітня. Це рішення було ухвалене після візиту премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта, на якого МКС раніше видав ордер на арешт.

Законопроєкт про вихід країни з МКС ухвалили у вівторок. Вказується, що 134 депутати проголосували "за" та 37 "проти".

Угорщина рішуче відкидає використання міжнародних організацій, зокрема кримінальних судів, як інструментів політичного впливу,

– йдеться в документі, поданому віце-прем’єр-міністром Жолтом Шем’єном, опублікованому на вебсайті парламенту.

Нагадаємо, що минулого місяця Орбан заявив, що Міжнародний кримінальний суд "більше не є неупередженим судом, що дотримується верховенства права, а радше політичним судом".

Угорщина відкинула ідею арешту прем'єр-міністра Ізраїлю та назвала ордер на арешт "зухвалим".

Додамо, що країна була серед засновників МКС та ратифікувала Римський статут ще у 2001 році.

Відповідно до процедури, вихід країни з МКС набуде чинності через рік після офіційного письмового повідомлення, надісланого Генеральному секретарю ООН.