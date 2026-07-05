Усунення президента і не тільки: Мадяр презентував поправки до конституції Угорщини

Угорський прем'єр Петер Мадяр 4 липня вніс до парламенту проєкт поправок до конституції. Зокрема, вони стосуються усунення президента.

За словами Мадяра, це буде перший прецедент за 36 років, коли зміни до Конституції "ухвалюються не за зачиненими дверима, а у консультації з угорським народом". Про це повідомляє Index.

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Які зміни можливі у конституції Угорщини?

Мадяр пропонує обмежити право обиратися депутатами парламенту 12 роками, тобто трьома каденціями.

У документі є пункт про завершення мандату чинного президента Угорщини Тамаша Шуйока. Угорський прем'єр вважає неможливо ґрунтовно перебудувати країну, доки Шуйок, який "підтримував уряд, що займався демонтажем верховенства права", залишається на цій посаді.

"Новий президент буде обраний угорським парламентом на термін тривалістю до 5 років, доки завершиться конституційний процес, і це обрання очікується цього літа", – зазначив Мадяр.

Є також поправки, спрямовані на посилення незалежності Конституційного суду, та запровадження для суддів вікового цензу 70 років і максимум 9-річного перебування на посаді, замість 12-річного.

Прем'єр пропонує посилити систему суддівського самоврядування та створити Національний офіс відновлення й захисту активів.

У списку поправок – зміна загальної назви одиниць адмінподілу країни "медьє" замість "вармедьє", історичної назви, поверненої у 2023 році.

Ми переконані, що поточні поправки – великий крок вперед до функціональної і "людяної" Угорщини… Кожен пункт, внесений сьогодні до парламенту, має ту саму мету – щоб угорську державу більше ніхто не міг взяти у заручники,

– зазначив Мадяр.

До слова, Угорщина розблокувала відкриття шостого кластера у переговорах України з ЄС. Він охоплює спільну зовнішню та безпекову політику ЄС, торговельну політику й відносини з третіми країнами.