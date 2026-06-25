Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що угорська преса почала активніше висвітлювати російські удари по Україні. В часи Орбана там не звертали на це увагу.

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Що змінилося у ЗМІ після приходу Мадяра?

За словами Томпи, деякі ЗМІ дійсно почали по-іншому висвітлювати війну в Україні. Зміну в підходах довелося навіть особисто відчути.

В мене є свій приклад. Тепер кожного разу, як трапляється російська атака по Києву, наші телефони через кілька годин просто розриваються. Телефонують з Угорщини та питаються, чи з нами все нормально. Ми ж здивовані, чому раніше так не телефонували. А там відповідають, що Орбан і його преса не висвітлювала ці обстріли,

– зазначив Томпа.

Яка ситуація в Угорщині: дивіться відео 24 Каналу

В угорській пресі також активно пишуть про те, як Україна змінює хід війни. Там розповідають про усі нещодавні успішні далекобійні удари. Раніше в орбанівській пресі також не звертали на це увагу.

Добре, що цей тренд помінявся. Мадяр ще й ініціював закон про угорські масмедіа, за яким вони не можуть бути використані в пропагандистських цілях,

– підкреслив Томпа.