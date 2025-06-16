Політикиня партії Орбана опублікувала антиукраїнське образливе відео: відреагувала опозиція
- Соратниця угорського лідера Віктора Орбана Александра Сенткіраї опублікувала антиукраїнське відео, в якому висловлює побоювання щодо вступу України до ЄС.
- Депутат угорського парламенту Ференц Геленчер подав заяву до поліції на Сенткіраї за загрозу суспільній безпеці та закликав її покинути публічне життя.
- Відео Сенткіраї викликало критику, як спробу нагнітати ненависть до України, яка загрожує суспільній безпеці.
Соратниця угорського лідера Віктора Орбана поділилася антиукраїнським відео. На ньому вона розповідає про нібито загрози вступу України до ЄС, зокрема, про контрабанду людських органів.
На це відреагували в опозиції країни. Депутат угорського парламенту від партії Momentum Ференц Геленчер у своєму фейсбуці повідомив, що подає заяву до поліції на вищезгадану політикиню Александру Сенткіраї за погрозу суспільній безпеці. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про скандальне відео соратниці Орбана
Політикиня від політичної партії Віктора Орбана "Фідес" у суботу, 14 червня, опублікувала відео, на якому показано зв’язаного чоловіка в багажнику автомобіля. Сенткіраї стверджує, що якщо Україна вступить до ЄС, "приїдуть торгівці органами, наркоторговці та торговці людьми".
Пізніше з'ясувалося, що чоловік у відео – Ботонд Жолт Сабо, працівник міністерства під керівництвом Рогана та асистент-дослідник у Центрі Маковея (MCC).
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Це обурило представника опозиційної партії Momentum. Він розкритикував відео, заявивши, що Сенткіраї "в усіх сенсах перевершила огидну політичну комунікацію керівної партії".
Той, хто з метою порушення громадського спокою заявляє або поширює неправдиву інформацію, або створює враження, що загрожує подія, яка становить небезпеку для суспільства, – карається позбавленням волі до трьох років,
– написав Геленчер, посилаючись на кримінальний кодекс.
У повідомленні він закликав Сенткіраїї піти з публічного життя. Геленчер підкреслив, що таке відео – погроза суспільній безпеці та надзвичайно примітивна спроба нагнітати ненависть до країни, в якій живуть також угорці.