На це відреагували в опозиції країни. Депутат угорського парламенту від партії Momentum Ференц Геленчер у своєму фейсбуці повідомив, що подає заяву до поліції на вищезгадану політикиню Александру Сенткіраї за погрозу суспільній безпеці. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про скандальне відео соратниці Орбана

Політикиня від політичної партії Віктора Орбана "Фідес" у суботу, 14 червня, опублікувала відео, на якому показано зв’язаного чоловіка в багажнику автомобіля. Сенткіраї стверджує, що якщо Україна вступить до ЄС, "приїдуть торгівці органами, наркоторговці та торговці людьми".

Пізніше з'ясувалося, що чоловік у відео – Ботонд Жолт Сабо, працівник міністерства під керівництвом Рогана та асистент-дослідник у Центрі Маковея (MCC).

Александра Сенткіраї засудила вступ України до ЄС: дивіться відео політикині

Це обурило представника опозиційної партії Momentum. Він розкритикував відео, заявивши, що Сенткіраї "в усіх сенсах перевершила огидну політичну комунікацію керівної партії".

Той, хто з метою порушення громадського спокою заявляє або поширює неправдиву інформацію, або створює враження, що загрожує подія, яка становить небезпеку для суспільства, – карається позбавленням волі до трьох років,

– написав Геленчер, посилаючись на кримінальний кодекс.

У повідомленні він закликав Сенткіраїї піти з публічного життя. Геленчер підкреслив, що таке відео – погроза суспільній безпеці та надзвичайно примітивна спроба нагнітати ненависть до країни, в якій живуть також угорці.