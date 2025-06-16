На это отреагировали в оппозиции страны. Депутат венгерского парламента от партии Momentum Ференц Геленчер в своем фейсбуке сообщил, что подает заявление в полицию на вышеупомянутого политика Александру Сенткираи за угрозу общественной безопасности. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о скандальном видео соратницы Орбана

Политик от политической партии Виктора Орбана "Фидес" в субботу, 14 июня, опубликовала видео, на котором показано связанного мужчину в багажнике автомобиля. Сенткираи утверждает, что если Украина вступит в ЕС, "приедут торговцы органами, наркоторговцы и торговцы людьми".

Позже выяснилось, что человек в видео – Ботонд Жолт Сабо, работник министерства под руководством Рогана и ассистент-исследователь в Центре Маковея (MCC).

Александра Сенткираи осудила вступление Украины в ЕС: смотрите видео политика

Это возмутило представителя оппозиционной партии Momentum. Он раскритиковал видео, заявив, что Сенткираи "во всех смыслах превзошла отвратительную политическую коммуникацию правящей партии".

Тот, кто с целью нарушения общественного спокойствия заявляет или распространяет ложную информацию, или создает впечатление, что грозит событие, которое представляет опасность для общества, – наказывается лишением свободы до трех лет,

– написал Геленчер, ссылаясь на уголовный кодекс.

В сообщении он призвал Сенткираии уйти из публичной жизни. Геленчер подчеркнул, что такое видео – угроза общественной безопасности и чрезвычайно примитивная попытка нагнетать ненависть к стране, в которой живут также венгры.