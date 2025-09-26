Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд": в МЗС України різко відповіли
- Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Володимира Зеленського у втраті глузду через заяви щодо угорських дронів на українському кордоні.
- МЗС України різко відповіло на звинувачення Сіярто, наголошуючи на лицемірстві та моральній деградації угорського уряду.
Голова МЗС Угорщини заявив, що Зеленський "втрачає глузд". Так він відреагував на заяву українського президента про виявлення угорських дронів в Україні.
Сіярто звинувачує українську владу в антиугорські політиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сіярто у соцмережі X.
Що в Угорщині кажуть про звинувачення у розвідці українських територій?
В Угорщині відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про фіксування БпЛА вздовж українсько-угорського кордону.
Президент втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає,
– заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.
У МЗС України різко відреагували на ці звинувачення.
"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкрите й приховане протистояння Україні та решті Європи, служіння Кремлю. Жодні ваші нападки на нашого Президента не змінять того, що бачимо ми – і що бачать усі", – зазначив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Що відомо про інцидент з угорськими дронами на кордоні з Україною?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували порушення повітряного простору вздовж українсько-угорського кордону з боку невідомих дронів. Ймовірно, вони були угорськими.
Він додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.