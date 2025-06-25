Ухвалені рішення зроблять НАТО сильнішим, – Рютте про саміт 25 червня

У середу, 25 червня, у Гаазі відбувся саміт НАТО. Марк Рютте запевнив, що ухвалені рішення зроблять Альянс сильнішим.

Він стане справедливим союзом, де Канада та Європа "вступають у гру" й надають свій внесок у спільну безпеку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генерального секретаря.

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НАТО стане сильнішим

У Гаазі підсумували результати зустрічі 25 червня.

Рішення союзників чітке – ми в цьому разом, зобов'язані відповідно до статті 5,

– заявив Рютте.

До слова, у підсумковій декларації саміту йдеться про те, що допомога Україні у війні проти Росії буде частиною внеску країн-членів у євроатлантичну безпеку. Зокрема, допомогу ЗСУ вважатимуть частиною оборонних витрат, які збільшать до 5% від ВВП.

Усі союзники підтвердили незмінність своїх зобов'язань надавати підтримку Україні, "безпека якої є внеском до їхньої безпеки". Йдеться про прямі пожертви на оборону України та внески в її оборонну промисловість.

Наша мета – підтримати Україну в боротьбі сьогодні, щоб вона могла насолоджуватися тривалим миром у майбутньому,

– додав генсек НАТО.

Нагадаємо, також Рютте зазначив, що курс України до членства в НАТО є "незворотним". Альянс виступає за довгострокове партнерство, що включає підтримку та співпрацю.