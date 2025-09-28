Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр сказав, що Україна мала б віддати п’яту частину своїх територій. У відповідь в МЗС України заявили, що поради тут недоречні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.

Що заявили в угорському МЗС?

Під час виступу перед студентами Паризького інституту політичних досліджень Левенте Мадяр пригадав досвід Угорщини в Першій світовій війні.

За його словами, тоді країна опинилася на боці переможених і мала лише два варіанти: або знову взятися за зброю і "вчинити колективне самогубство", або погодитися на умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території.

Посадовець підкреслив, що тоді влада Угорщини ухвалила єдине розумне, хоч і трагічне рішення – зберегти принаймні третину країни й не пожертвувати всім.

Було це болісно? Звісно, що болісно. Тепер Україна мала б віддати п’яту частину своїх територій. Я не хочу вказувати, що саме має робити Україна, лише кажу, що наш досвід показує: мир іноді буває болісним,

– підсумував Левенте Мадяр.

Довідка. Після поразки у Першій світовій війні, відповідно до умов Тріанонського мирного договору, Угорщина дійсно втратила понад 60% своїх територій. Унаслідок цього значна частина етнічних угорців стали громадянами інших країн. Сьогодні ці землі належать сусіднім державам: Румунії (Трансильванія), Україні (Закарпаття), Словаччині, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії.

На заяву Угорщини відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. На своїй сторінці в соцмережі Х він написав, що "Угорщина може торгувати своєю землею чи суверенітетом, якщо забажає".

Україна цього не робить, і поради тут недоречні,

– підсумував Тихий.

