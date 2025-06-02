Не як частина мирної угоди, – Рютте про вступ України в НАТО

Усі країни-члени НАТО погодилися щодо членства України в Альянсі. Втім, це питання не може бути частиною мирних переговорів з російською стороною.

Таку заяву у понеділок, 2 червня, під час відкриття пленарного засідання саміту B9 та країн Півночі у Вільнюсі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Як Україна може вступити у НАТО

Коментуючи вимогу Росії зупинити розширення НАТО для збереження миру, Марк Рютте нагадав про рішення, ухвалене за підсумками саміту у Вашингтоні, який відбувся у липні 2024 року, стосовно вступу України до Північноатлантичного альянсу.

У Вашингтоні було чітке зобов’язання всіх 32 союзників – це незворотний шлях до вступу України в НАТО. Без конкретної дати, не як частина мирної угоди, а як довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників, і ми вже будуємо цей міст,

– заявив генсек.

Зауважимо, "Радіо Свобода" писало, що НАТО не буде виконувати одну з умов Володимира Путіна, яку він назвав для завершення війни проти України. Йдеться про заклики Росії надати роз'яснення від Альянсу щодо нерозширення на схід.

До слова, також Марк Рютте заявив, що довгострокової безпеки для НАТО не може бути без безпечної й стабільної України, тому союзники по Альянсу намагаються допомогти Києву захиститися від агресії Росії зараз та, можливо, у майбутньому.