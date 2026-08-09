Київ не атакуватиме танкери з казахською нафтою: яку вигоду може отримати Україна

Україна досягла домовленостей щодо завдання ударів по певних не російських танкерах та по Каспійського трубопровідного консорціуму, який забезпечує експорт нафти з Казахстану. Водночас наша країна у відповідь може узгодити певні кроки Астани на користь Києву.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припустив у розмові з 24 Каналом, на які поступки щодо України міг би піти Казахстан у межах домовленостей. Він назвав питання, які був би зацікавлений розв'язати Київ.

Чи вдасться залучити Казахстан до мирних переговорів?

Краєв наголосив, що є декілька аспектів, які наша країна може використати.

Є абсолютно ідеалістичні наші мрії. Можна, наприклад, нагадати про заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про те, що він готовий робити все можливе для того, щоб зупинити російсько-українську війну. І Україна може запитати, а що ви готові зробити для цього? Як будете переконувати Путіна? Як ми будемо з цією проблемою працювати?

– припустив він.

Це є ідеалістичним, а від того і мало реальним сценарієм, на думку експерта, – спробувати зробити Казахстан активним учасником переговорного процесу для того, щоб змусив Росію змінити свій підхід.

Більш реалістичний сценарій полягає в тому, що і Казахстан, і загалом більшість країн Центральної Азії дозволяють Росії обходити санкційний режим. Зокрема Астана цілеспрямовано і відкрито робить зі свого кордону решето, дозволяючи технологіям і підсанкційним товарам потрапляти в Росію. Більшість цих товарів і технологій не походять з Казахстану, але саме через його північний кордон вони потрапляють до росіян,

– пояснив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Україна у відповідь на відкриття цього торгівельного шляху може, на його думку, вимагати закриття інших, завдяки яким економіка, військове виробництво і навіть промисловість Росії продовжує функціонувати, попри жорсткі санкційні режими від Європи та США.

Експерт оцінив які преференції може отримати Україна у відповідь на відмову бити то танкерах, що перевозять нафту з Казахстану: дивіться відео

Казахстан дійсно здатний повністю закрити кордон для перевезення в Росію, зокрема палива, яке є там дефіцитом. Як зауважив Олександр Краєв, для Астани економічна вигода набагато більша у разі, якщо вона відмовиться від цієї торгівельної артерії в Чорному морі, ніж ті відступні і корупційні кошти, які отримує від Росії.

Зауважимо, що, за даними Bloomberg, Україна не буде бити по певних танкерах, які не належать Росії, та по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму, який є критичним для експорту нафти з Казахстану. Ця угода була досягнена після зустрічі американських високопосадовців з керівництвом України.

Київ сформував контактні пункти, через які комерційні перевізники можуть отримувати інформацію та домовлятися про убезпечення проходження танкерів.

Водночас термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську вкрай важливий для експорту казахстанської нафти. І Київ взяв на себе зобов’язання утримуватися від ударів по його інфраструктурі та суднах, що прямують до термінала. Ці судна мають не підпадати під українські санкції, не перевозити російський вантаж та не належати фізичним чи юридичним особам з Росії.