Про це Токаєв заявив на XXII Форумі міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану в Омську, передають росЗМІ.

Яке ставлення Токаєва до війни та Росії?

Президент Казахстану під час зустрічі з російським диктатором заявив, що "конфлікт" варто заморозити за сприяння світових держав та відновити переговорний процес. Він пропонує повернутися до стамбульського формату переговорів, "оскільки там було досягнуто значних результатів".

Все це потрібно зупиняти, зворотне на руку супротивникам Росії,

– сказав Токаєв.

За його словами, Казахстан вважає Росію "великою державою". А природа війни Росії проти України "не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для нас".

Своєю чергою Путін пообіцяв поінформувати Токаєва про хід справ на українському напрямку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до перемир'я. На його думку, краще найближчим часом обрати припинення вогню, якщо вдасться його досягти, ніж воювати десятками років заради перемоги та втрачати людей.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо пояснював, що торішній саміт лідерів Росії та США в Анкориджі не приніс результатів, адже Кремль наполягав на розподілі українських територій, а Київ виступив проти.