Прем'єр Бельгії розкрив, коли та скільки винищувачів F-16 отримає Україна від Брюсселя

Протягом 2025 року Україна отримає від Бельгії 2 винищувачі F-16, ще стільки ж наддадуть у наступному. З боку Брюсселя жодних затримок у постачанні не буде.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 8 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли Україна отримає F-16

Барт Де Вевер нагадав, що Бельгія обіцяла стати найбільшим постачальником вищезгаданого типу винищувачів для України.

Звичайно ми будемо дотримуватись своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає,

– заявив бельгійський прем'єр.

За його словами, як тільки Бельгія отримає літаки F-35, то одразу може передати Україні F-16. Прем'єр-міністр вкотре запевнив, що з боку його країни не буде жодних затримок у постачанні винищувачів.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі повідомляв, що партнери готують передачу додаткових F-16 Україні, які вже активно використовують.