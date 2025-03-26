Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Водночас ні імені, ні позивного пілота розкрито не було з міркувань безпеки.

До теми Українські F-16 не можуть битися "один на один" з російськими Су-35, – Ігнат

Що розповів пілот про роботу на F-16

В інтерв'ю пілот F-16 розповів, що постійно виконує польоти для повітряної розвідки об'єктів та військ росіян. Майже щодня він здійснює не один і не два бойові вильоти для ураження противника за лінією бойового зіткнення – як на території Росії, так і на тимчасово окупованих землях.

Також, за його словами, пілоти винищувачів F-16 здійснюють польоти для прикриття інших бойових побратимів – на МіГ-29, Су-27, Су-24, Су-25.

Пілот додав, що ефективність використання західної техніки українськими військовими, як наземної, так і повітряної, дуже висока. Майже кожна ракета приходить у ціль.

Коли я кажу 'майже кожна', то це насправді майже кожна – це не чотири з восьми, це більш ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль і знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети – що морського, що повітряного, що наземного базування,

– розповів льотчик.

Цілі пілотам завчасно відомі. За його словами, українська розвідка працює досить непогано, і льотчики отримують усі необхідні дані.

"Наші сили розвідки дуже швидко адаптуються. Ми отримуємо ці всі дані, дані доволі актуальні. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце", – підкреслив пілот F-16.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що це інтерв'ю записали 19 березня – у той час низка російських телеграм-каналів повідомляла про нібито збиття винищувача F-16 над Сумщиною за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-400, який діяв у парі з винищувачем Су-35. Проте очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ цю інформацію спростував.