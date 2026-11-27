Співголова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель заявила, що Україна вже програла війну проти Росії. Вона також розкритикувала Захід за зрив можливого мирного договору у 2022 році та закликала до переговорів із Москвою.

Про це політикиня заявила в інтерв'ю, фрагменти якого опублікував Clash Report.

Що заявила лідерка АдН?

За словами політикині, Росія нібито прагне створити "коридор безпеки" між собою та НАТО і не погодиться на інші умови. Вона переконана, що Захід має серйозніше ставитися до безпекових інтересів Москви.

Вайдель порівняла ситуацію з гіпотетичним розміщенням ракетних комплексів країн Варшавського договору в Мексиці чи Канаді, які межують зі США. На її думку, Вашингтон не дозволив би такого сценарію, однак щодо Росії Захід нібито не враховує аналогічних побоювань.

За словами Вайдель, у 2022 році президенту Володимиру Зеленському нібито завадили підписати мирну угоду з Росією під час переговорів у Стамбулі. Політикиня звинуватила західні країни, зокрема Велику Британію, у тому, що вони створили для української влади хибні очікування щодо подальшого розвитку війни.

Стамбульський меморандум передбачав значно кращі умови для України, ніж ті, які існують сьогодні. Війна мала закінчитися ще тоді,

– заявила Вайдель.

Вона також виступила за якнайшвидше завершення бойових дій шляхом переговорів і заявила, що під час пошуку мирного врегулювання необхідно враховувати інтереси безпеки не лише України, а й Росії.

Вона також вважає, що через залученість до війни Німеччина втратила роль посередника, яку, за її словами, мала після Другої світової війни. Вайдель заявила, що Росія сприймає Берлін як сторону конфлікту. Політикиня розкритикувала німецьких посадовців і додала, що на місці канцлера Мерца негайно вирушила б на особисті переговори з Володимиром Путіним. Вона дорікнула урядовцям за регулярні поїздки лише до Києва.

Крім того, політикиня відкинула припущення, що перемога Росії спричинить нову хвилю українських біженців у Європі. Вона заявила, що після завершення бойових дій українці, які перебувають у Німеччині, мають повернутися додому.

За словами Вайдель, ідеться про 1,1 мільйона українців, які нині проживають у Німеччині.

Нагадаємо, раніше Аліс Вайдель уже заявляла, що Україна нібито не здатна перемогти Росію, та закликала припинити підтримку Києва. Про це вона говорила в інтерв'ю The Economist.