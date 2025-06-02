Україна та Росія обговорять підготовку зустрічі лідерів, – глава МЗС Туреччини

У Стамбулі 2 червня відбувається новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Під час цієї зустрічі сторони обговорять зокрема підготовку до можливої зустрічі лідерів країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що Україна та Росія обговорюють у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився про українсько-російські переговори, які проходять у Стамбулі. За його словами, під час зустрічі делегації:

оцінюватимуть перспективи та погляди щодо перемир'я;

порушуватимуть питання гуманітарних ініціатив;

обговорять підготовку щодо можливої зустрічі лідерів.

До слова, раніше переговори в Стамбулі прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави зокрема висловив сумнів у готовності Росії до продуктивних зустрічей. Водночас, за словами Зеленського, для України дуже важливе безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей та звільнення ув'язнених, зокрема політичних.

2 червня ЗМІ також оприлюднили повну версію меморандуму про припинення вогню, який Україна передала Росії і який буде представлений на переговорах. Цей документ було подано українською та англійською мовами.