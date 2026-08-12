Україна "розгромила" бронетанкову дивізію США на навчаннях у Німеччині

Під час масштабних військових навчань у Німеччині на початку 2026 року американські військові зіткнулися з українськими операторами безпілотників. Результати цих маневрів виявилися вкрай невтішними для армії США та продемонстрували, що американські збройні сили ще не повністю засвоїли уроки сучасної війни між Росією та Україною.

Як повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal.

Як Україна "розгромила" США на навчаннях

Навчання під кодовою назвою Combined Resolve 26-07 проходили у період з 9 квітня по 10 травня 2026 року.

Згідно з офіційним пресрелізом на сайті U.S. Army, головною ареною подій став Спільний багатонаціональний центр готовності (JMRC) у Навчальному центрі Гоенфельс, Німеччина. У маневрах взяли участь близько 3500 американських військовослужбовців. Головною ударною силою з боку США виступала 3-тя бронетанкова бригадна бойова група Greywolf 1-ї кавалерійської дивізії, яка базується у Форт-Кавазос, штат Техас. Ця бригада саме завершувала свою дев'ятимісячну ротацію в Європі.

Завданням американських військ було атакувати позиції, які захищали сили протидії (OPFOR). Останні були суттєво підсилені українськими військовими з підрозділу безпілотних систем Nemesis.

Під час наступу важкі американські бронемашини піднімали густі хмари пилу, що зробило їх ідеальною та легкою мішенню для українських розвідувальних дронів. За розвідниками миттєво слідували дрони зі скидами вибухівки та FPV-дрони-камікадзе, які в реальному бою врізаються в ціль.

Оскільки на таких навчаннях рідко використовують бойові боєприпаси, дрони просто зависали над технікою або наближалися настільки, щоб спостерігачі могли зарахувати "знищення".

Українські оператори робили це настільки швидко та ефективно, що американську техніку доводилося постійно повертати у гру як нові одиниці, або "респавнити", щоб навчання взагалі могли продовжуватися.

У підсумку, за словами учасників та офіційних осіб США, українські оператори повністю ліквідували американську бронетанкову бригаду.

До слова, ефективність бригади "Nemesis" підтверджується не лише на полігонах, а й у реальних бойових умовах. У липні 2026 року бригада провела масштабну операцію "Логістичний локдаун", знищивши або пошкодивши близько 500 одиниць російської військової техніки та 400 мотоциклів і баггі. Для ударів у глибокому тилу на відстані понад 200 кілометрів використовуються новітні дрони "Hornet" та "Morrigan"



Більше того, з 6 липня 2026 року СБС спільно з СБУ розпочали безпрецедентну операцію "MoLoChKa". Її мета – знищення російського "тіньового флоту" в Чорному та Азовському морях за допомогою морських і повітряних дронів-камікадзе від компанії Fire Point.



Станом на 9 серпня 2026 року було уражено 218 суден, що знизило пропускну спроможність Керченської переправи на 75%. Під час нічних ударів 8 серпня безпілотники також уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику, системи "Тор" та "Панцир-С1".

Що показали навчання про тактику США?

Попри початковий розгром, навчання Combined Resolve мають на меті саме виявлення слабких місць. Вони проводяться в рамках концепції армії США "Continuous Transformation" або "Transformation in Contact" (TiC), яка передбачає швидке впровадження комерційних технологій безпосередньо в бойові підрозділи.

Американські війська, оснащені стандартними системами радіоелектронної боротьби та протидії дронам, швидко вчилися. Протягом двотижневого сценарію США перезапустили тренування. Ротаційні сили покращили свої показники, навчившись краще розосереджуватися, маскуватися та застосовувати РЕБ. У середині навчань українці навіть перейшли на бік американців, допомагаючи їм ефективно використовувати дрони в наступі.

Цей досвід є критично важливим для США, враховуючи їхні втрати на Близькому Сході. Цього року американські війська зіткнулися з труднощами у захисті від іранських далекобійних дронів, які вбивали та ранили солдатів, а також знищували літаки. Еліот Коен, науковець з аналітичного центру Center for Strategic and International Studies, зазначив, що нещодавній бойовий досвід показує, наскільки безпілотники всіх видів є важливими для сучасної війни.

"Життєво важливо, щоб американські військові опанували це, і поки що, на жаль, здається, що це не так", – підкреслив він.

Українські військові експерти, зокрема колишній головнокомандувач Валерій Залужний, стверджують, що технологія безпілотників наразі зробила традиційну маневрену війну нездійсненною, що пояснює статичну лінію фронту на сході України. В Україні знищується настільки багато бронетехніки, що великі ділянки фронту залишаються майже без неї. Навчання в Німеччині довели, що США також матимуть величезні проблеми із захистом своєї броні під час руху.

Що було відомо раніше?

Співпраця між США та Україною у сфері безпілотників лише посилюється. Ще у 2023 році американський піхотний офіцер, який допомагав тренувати українців, розробив програму навчання з використання дронів для армії США. Попри складні політичні відносини, адміністрація президента Дональда Трампа активно вивчає український досвід. Міністр оборони США Піт Гегсет у травні заявив сенаторам, що збільшив кількість американського персоналу, який відправляється в Україну для вивчення війни безпілотників. США зараз тестують українські дрони для можливої закупівлі та використовують перевірені в Україні системи протидії БПЛА для захисту своїх сил в Ірані.

Армія США – не перша, хто відчув на собі міць українських операторів. Наприклад, у травні 2025 року українські дрони з легкістю "потопили" фрегат НАТО.

А навесні 2026 року шведські сили провели навчання з союзниками по НАТО, де українські команди безпілотників знову перевершили їх.