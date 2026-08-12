Как сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.

Как Украина "разгромила" США на учениях

Учения под кодовым названием Combined Resolve 26-07 проходили в период с 9 апреля по 10 мая 2026 года.

Согласно официальному пресс-релизу на сайте U.S. Army, главной ареной событий стал Объединенный многонациональный центр готовности (JMRC) в Учебном центре Гоэнфельс, Германия. В маневрах приняли участие около 3500 американских военнослужащих. Главной ударной силой со стороны США выступала 3-я бронетанковая бригадная боевая группа Greywolf 1-й кавалерийской дивизии, базирующаяся в Форт-Кавазос, штат Техас. Эта бригада как раз завершала свою девятимесячную ротацию в Европе.

Задачей американских войск было провести атаку на позиции, которые защищали силы противодействия (OPFOR). Последние были существенно усилены украинскими военными из подразделения беспилотных систем "Nemesis". Во время наступления тяжелые американские бронемашины поднимали густые облака пыли, что сделало их идеальной и легкой мишенью для украинских разведывательных дронов. За разведчиками мгновенно следовали дроны со сбрасываемыми взрывчатыми веществами и FPV-дроны-камикадзе, которые в реальном бою врезаются в цель.

Поскольку на таких учениях редко используют боевые боеприпасы, дроны просто зависали над техникой или приближались настолько, чтобы наблюдатели могли засчитать "уничтожение".

Украинские операторы делали это настолько быстро и эффективно, что американскую технику приходилось постоянно возвращать в игру в качестве новых единиц или "респавнить", чтобы учения вообще могли продолжаться.

В итоге, по словам участников и официальных лиц США, украинские операторы полностью ликвидировали американскую бронетанковую бригаду.

К слову, эффективность бригады "Nemesis" подтверждается не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях. В июле 2026 года бригада провела масштабную операцию "Логистический локдаун", уничтожив или повредив около 500 единиц российской военной техники и 400 мотоциклов и багги. Для нанесения ударов в глубоком тылу на расстоянии более 200 километров используются новейшие дроны "Hornet" и "Morrigan".



Более того, с 6 июля 2026 года СБС совместно с СБУ начали беспрецедентную операцию "MoLoChKa". Ее цель – уничтожение российского "теневого флота" в Черном и Азовском морях с помощью морских и воздушных дронов-камикадзе от компании Fire Point.



По состоянию на 9 августа 2026 года было поражено 218 судов, что снизило пропускную способность Керченской переправы на 75%. Во время ночных ударов 8 августа беспилотники также поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Геленджике, системы "Тор" и "Панцирь-С1".

Что показали учения по тактике США?

Несмотря на первоначальный разгром, учения Combined Resolve направлены именно на выявление слабых мест. Они проводятся в рамках концепции армии США "Continuous Transformation" или "Transformation in Contact" (TiC), которая предусматривает быстрое внедрение коммерческих технологий непосредственно в боевые подразделения.

Американские войска, оснащенные стандартными системами радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам, быстро учились. В течение двухнедельного сценария США перезапустили учения. Ротационные силы улучшили свои показатели, научившись лучше рассредоточиваться, маскироваться и применять РЭБ. В середине учений украинцы даже перешли на сторону американцев, помогая им эффективно использовать дроны в наступлении.

Этот опыт имеет критически важное значение для США, учитывая их потери на Ближнем Востоке. В этом году американские войска столкнулись с трудностями при защите от иранских дальнобойных дронов, которые убивали и ранили солдат, а также уничтожали самолеты. Элиот Коэн, научный сотрудник аналитического центра Center for Strategic and International Studies, отметил, что недавний боевой опыт показывает, насколько беспилотники всех видов важны для современной войны.

"Жизненно важно, чтобы американские военные освоили эту технологию, и пока, к сожалению, кажется, что это не так", – подчеркнул он.

Украинские военные эксперты, в частности бывший главнокомандующий Валерий Залужный, утверждают, что технология беспилотников на данный момент сделала традиционную маневренную войну невозможной, что объясняет статичную линию фронта на востоке Украины. В Украине уничтожается столько бронетехники, что обширные участки фронта остаются практически без нее. Учения в Германии доказали, что у США также возникнут большие проблемы с защитой своей бронетехники во время движения.

Что было известно ранее?

Сотрудничество между США и Украиной в сфере беспилотников только усиливается. В 2023 году американский пехотный офицер, помогавший обучать украинцев, разработал программу обучения по использованию дронов для армии США. Несмотря на сложные политические отношения, администрация президента Дональда Трампа активно изучает украинский опыт. Министр обороны США Пит Хегсет в мае заявил сенаторам, что увеличил количество американского персонала, отправляющегося в Украину для изучения войны беспилотников. США сейчас тестируют украинские дроны для возможной закупки и используют проверенные в Украине системы противодействия БПЛА для защиты своих сил в Иране.

Армия США – не первая, кто на себе ощутил мощь украинских операторов. Например, в мае 2025 года украинские дроны с легкостью "потопили" фрегат НАТО.

А весной 2026 года шведские войска провели учения с союзниками по НАТО, где украинские команды беспилотников вновь превзошли их.