У Білому домі заявили, що США забезпечать мирне та суверенне майбутнє для України

Україна та Сполучені Штати підписали угоду про надра. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт назвала це "історичною подією".

На її думку, ця угода започатковує унікальне економічне партнерство, що спрямоване на відновлення та довгостроковий економічний успіх України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Що кажуть у Білому домі щодо угоди про корисні копалини

За словами прессекретарки Білого дому, угода про корисні копалини – це свідчення того, чому саме президент США Дональд Трамп є "головним майстром угод".

Президент Трамп із самого початку чітко заявляв, що прагне припинення кровопролиття в цій жорстокій війні. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у досягненні справжнього і тривалого миру,

– каже Лівітт.

Вона також запевнила, що угода про корисні копалини забезпечить міцний мир для України.

Зауважимо, що на підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами відреагував і держсекретар США Марко Рубіо. На думку посадовця, вона є важливим кроком до припинення війни та спільного процвітання країн.