Україна внесла правки в останній момент, – міністр фінансів США про угоду про надра

Київ та Вашингтон мали намір 30 квітня укласти угоду про корисні копалини, однак виникли розбіжності. У США заявили, буцімто Україна внесла в останній момент зміни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами Бессента, українська сторона вирішила внести деякі зміни до угоди про корисні копалини ще вчора, 29 квітня.

Ми впевнені, що вони це переглянуть. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони будуть готові,

– вказав американський посадовець.

Скотт Бессент уточнив, що мова про ту версію документа, яка була погоджена Києвом та Вашингтоном цими вихідними. Він вказав, що з американської сторони не було жодних змін