Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров назвав причетних до українських ударів по території його країни. Дипломат звинуватив Велику Британію, а також згадав про США.

Про це він заявив у понеділок, 9 червня, на "Форумі майбутнього 2050", передає 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. У країні-агресорці стурбовані серйозними загрозами.

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Що заявив Лавров

За словами російського міністра "робиться все українською стороною", яка буцімто була б безпорадна без сторонньої підтримки. Удари по військових цілях у Росії він назвав "терористичними атаками".

Хотів сказати англосаксів, але тепер доведеться без саксів, просто – без підтримки англійців. Хоча хто знає, може там за інерцією ще і якісь спецслужби США беруть участь, але британці – 100 відсотків,

– сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна реалізувала спецоперацію "Павутина" на території ворога самостійно. "Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно", – зазначив президент.

Окрім того, СБУ використовувала для ураження російської авіації виключно українську зброю. За словами Зеленського, це було його бажанням.