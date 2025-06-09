Об этом он заявил в понедельник, 9 июня, на "Форуме будущего 2050", передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В стране-агрессоре обеспокоены серьезными угрозами.

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Что заявил Лавров

По словам российского министра "делается все украинской стороной", которая якобы была бы беспомощна без посторонней поддержки. Удары по военным целям в России он назвал "террористическими атаками".

Хотел сказать англосаксов, но теперь придется без саксов, просто – без поддержки англичан. Хотя кто знает, может там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов,

– сказал Лавров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина реализовала спецоперацию "Паутина" на территории врага самостоятельно. "Мы благодарны партнерам, но операция была проведена самостоятельно", – отметил президент.

Кроме того, СБУ использовала для поражения российской авиации исключительно украинское оружие. По словам Зеленского, это было его желанием.