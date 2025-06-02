Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор президента Владимира Зеленского с журналистами 2 июня.

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Зеленский рассказал о "Паутине" и подобных операциях

Операция "Паутина" была проведена без помощи партнеров.

Мы благодарны партнерам, но операция была проведена самостоятельно,

– рассказал президент Украины.

Он добавил, что целью "Паутины" было поражение российских военных целей, откуда они атакуют наше государство.

Также он отметил, что это уже не первая такая операция украинских спецслужб.

"До этого была боевая операция, одноразовая, одновременно 400 дронов били по военной технике. Кстати, также было (поражено – 24 Канал) более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронированная техника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хочет демонстрировать свою силу: "Мы ее демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться".

А демонстрируем мы их справедливо по военным целям, а также демонстрируем не только российским агрессорам, но и всем тем нашим союзникам, которые были сильными союзниками, но начали сомневаться. Доверие к украинцам и вера в Украину вернулись,

– подытожил президент.

К слову, в CBS News, ссылаясь на источники в администрации Трампа, также сообщали, что Украина спланировала операцию по уничтожению российской авиации без разведданных США.

"Украина собирала собственную информацию", – говорится в заявлении журналистки телеканала Дженнифер Якобс.

Также США не знали и о планах на эту масштабную спецоперацию.