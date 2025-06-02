Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову президента Володимира Зеленського із журналістами 2 червня.

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Зеленський розповів про "Павутину" та подібні операції

Операцію "Павутина" було проведено без допомоги партнерів.

Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно,

– розповів президент України.

Він додав, що метою "Павутини" було ураження російських військових цілей, звідки вони атакують нашу державу.

Також він зауважив, що це уже не перша така операція українських спецслужб.

"До цього була бойова операція, одноразова, одночасно 400 дронів били по військовій техніці. До речі, також було (уражено – 24 Канал) понад 40 видів різної техніки: артилерія, ППО, броньована техніка, танки були знищені на тимчасово окупованій території України", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна не хоче демонструвати свою силу – "ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися".

А демонструємо ми їх справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки російським агресорам, а й усім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, але почали сумніватися. Довіра до українців і віра в Україну повернулися,

– підсумував президент.

До слова, у CBS News, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа, також повідомляли, що Україна спланувала операцію зі знищення російської авіації без розвідданих США.

"Україна збирала власну інформацію", – йдеться у заяві журналістки телеканалу Дженніфер Якобс.

Також США не знали й про плани на цю масштабну спецоперацію.