Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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У чому полягала особливість операції СБУ

На офіційній фотографії від СБУ з підсумками ефективності операції можна побачити позначки, які використовувалися під час атаки дронів. За словами аналітиків, саме від цієї точності залежало, чи вдасться повністю знищити літак.

Зокрема, мітка на дальньому бомбардувальнику Ту-22М3 була розташована в районі центрального паливного бака. Він, у свою чергу, знаходиться над центропланом – ключовим елементом конструкції, який забезпечує міцність літака та приймає основні навантаження.

Водночас пожежа літака у районі центроплана призводить, залежно від часу горіння та температури, до незворотної втрати міцності конструкції чи просто її знищення. Особливо враховуючи те, що сплави алюмінію, які використовуються в авіації, мають температуру плавлення близько 650 градусів,

– пояснили в Defense Express.

У випадку з Ту-95МС схема ураження складніша – удар припав у крило між фюзеляжем і внутрішнім двигуном. У цьому місці розташований один із паливних баків і чотирьохлонжеронна конструкція кореня крила. Це навантажений елемент, оскільки тут кріпиться пілон для ракет, а також розміщені двигун і шасі.

Ураження російських літаків у паливні баки призводило до масштабної пожежі та повного знищення стратегічних бомбардувальників – після цього вони вже не підлягають ремонту.

За словами аналітиків, хоча кадри ураження Ту-160 досі не оприлюднені, а на фото СБУ не видно, куди саме мали цілити дрони, ймовірні вразливі зони літака можна передбачити. Таким місцем вважається невеликий паливний бак над центропланом або, як альтернатива, головний паливний бак у хвостовій частині.

Зазначимо, що ефективність таких ударів на пряму залежить від наявності палива, тобто того, чи готувався літак до вильоту. А це значить, що селекція цілей, які борти та коли уражати, була одним з ключових елементів операції,

– підсумували в Defense Express.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, операція "Павутина" продемонструвала, чого справді вартує Росія. За словами президента, саме Україна здатна зупинити Росію та запобігти поширенню її агресивної війни.