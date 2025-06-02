Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що декілька днів тому не було достеменно відомо, чи відбудеться цей раунд, а дата зустрічі могла бути змінена в будь-яку мить.

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Чим "Павутина" схожа з операцією по підриву пейджерів

Спецоперація "Павутина" готувалася півтора року. Зі слів Шарпа, ймовірно вона була готова для реалізації доволі давно, а спецслужби чекали вдалої миті для того, аби її розпочати. Військовий оглядач порівняв її з операцією, коли у бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери та рації, які вони використовували для зв'язку.

Можна провести паралель з операцією з пейджерами, бо вона теж масштабна, вона виходить за межі точкової диверсії. Це була операція спецслужб, але ударна, яка не типова для спецслужб за масштабом,

– наголосив Шарп.

"Павутина", з його слів, характеризується доволі тривалою підготовкою і великою кількістю учасників, що несе ризики. Військовий оглядач пояснив, що коли залучено багато людей (когось залучили ймовірно наосліп) та ресурсів, то не можна чекати й хвилини, бо якщо якісь деталі розкриються випадково чи ні, то може провалитися вся операція.

Інша справа, коли два агенти підбираються до аеродрому і мають при собі два безпілотники, але у випадку з "Павутиною" було зовсім по-іншому. Якщо порівнювати зі спецоперацією по підриву пейджерів у Лівані, ситуація була схожа в тому, що її теж готували дуже довго, очікували вдалого шансу розпочати. Зі слів Шарпа, тоді основна ставка робилась не на пейджери.

"Як тільки зрозуміли, виходячи з розвідданих, що противник ("Хезболла") близький до розкриття операції, вирішили не затягувати час і провести її", – зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Чи зміниться тепер поведінка Росії

Атмосфера на переговорах, які проходили 2 червня у Стамбулі, для однієї сторони ймовірно була затьмарена, для іншої навпаки. Однак, як зауважив Шарп, це не означає, що через цю спецоперацію докорінно змінилась ситуація на фронті чи дії російських сил на полі бою будуть іншими.

Військовий оглядач підсумував, що операція "Павутина" одна з важливих складників цієї війни, але це ніяк не вплине на вимоги Росії щодо України на переговорах.

Це не був розгром російської армії, це не був удар по Москві, це був демонстративний удар по військових цілях, на який Росії жалітися нічого. Жалітися росіяни мають самі на себе, що не змогли гарантувати безпеку важливих військових аеродромів,

– озвучив Шарп.

Зазначимо, внаслідок спецоперації, яку успішно провела СБУ, Росія втратила 34% стратегічної авіації, збитки становлять 7 мільярдів доларів. Яка реакція світу на "Павутину" – читайте в матеріалі.