У Польщі знайшли, ймовірно, уламки дрона
- У польському селі Желізна знайдено уламки, схожі на дрон, які виявив місцевий житель під час прогулянки лісом.
- Інцидент пов'язують з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами в ніч на 10 вересня, коли частину з них збила польська армія.
У польському селі знайшли залишки, схожі на дрон. Їх помітив місцевий житель, який прогулювався у лісі.
Про це повідомила поліція Люблінського воєводства, передає 24 Канал з посиланням на Polsat News.
Що відомо про знахідку, схожу на дрон, у Польщі?
14 грудня близько 13:00 у селі Желізна Люблінського воєводства Польщі місцевий житель під час прогулянки лісом виявив уламки об’єкта, схожого на безпілотник.
На місці події працюють відповідні служби. Ймовірно, це один із дронів, які в ніч з 9 на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.
Територію охороняють поліцейські з районного управління у Радзині-Підляському.
"Ми повідомили відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підляській та районну прокуратуру в Радзині-Підляському", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські дрони перетнули кордон Польщі, а отже й НАТО. Спершу повідомлялося про 19 безпілотників, пізніше – про 21. Частину з них збила польська армія за підтримки союзників по НАТО. У наступні тижні уламки дронів знаходили в різних воєводствах, найбільше – у Люблінському.
Естонія будує сотні бункерів на кордоні з Росією
Естонія розпочала будівництво сотень бункерів на кордоні з Росією як частину Балтійської оборонної лінії; наразі встановлюють 28 бункерів.
У перспективі оборонна мережа складатиметься з 600 фортифікаційних споруд.